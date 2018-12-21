台人在德國可快速通關 還有5國機場也適用！

2018-12-21 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕德國規模最大的法蘭克福國際機場（Frankfurt Airport），目前僅開放10國快速通關，其中也包含台灣，時力高雄黨部副執行長林子盟也分享親身經歷，表示只花25秒便在法蘭克福順利通關，排在後方的中國旅客一度想尾隨通過，反被要求「中國護照必須排隊」。對此，外交部表示，台灣人在德國的法蘭克福與慕尼黑機場都能享快速通關的待遇，另有5個國家也有提供台灣人快速通關的服務。

德國政府日前標出可快速通關的10個國家護照，分別有台灣、澳洲、紐西蘭、加拿大、日本、南韓、新加坡、美國、智利與阿拉伯聯合大公國。林子盟則在臉書分享，他近日真的享受到這種待遇，且當時只花約20秒做數位臉孔確認，與5秒海關蓋章就迅速通關，甚至有後方中國旅客想尾隨通過還遭海關人員擋下，要求「中國護照必須排隊」。林子盟開心表示，感謝台灣的外交人員，謝謝在地經營的台僑，「謝謝祖國的民主自由」。

綜合媒體報導，對此，外交部表示，經我駐法蘭克福辦事處查報，德國目前在法蘭克福（Frankfurt）、慕尼黑（München）、科隆/波昂（Köln/Bonn）、杜賽道夫（Düsseldorf）、柏林宣納翡（Berlin-Schönefeld）、柏林泰戈爾（Berlin-Tegel）及漢堡（Hamburg）等7處機場均設有「自動化邊境管制系統-EasyPass」。

而台灣是自今年夏天起納入法蘭克福機場與慕尼黑機場「自動化邊境管制系統」的試辦計畫，持我國有效護照者，就可以享有自動化通關出境的待遇，外交部對德方將台灣納入試辦對象表示歡迎。

除了上述德國2機場台灣人可享有快速通關的待遇外，日本、韓國、澳洲、美國與英國等5個國家，也有提供台灣人快速通關的服務，不過需要事前申請，且有機場的限制。

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