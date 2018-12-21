台人在德國可快速通關 還有5國機場也適用！

德國法蘭克福機場僅開放10國護照快速通關，台灣名列其中。（圖擷取自爆廢公社）

德國法蘭克福機場僅開放10國護照快速通關，台灣名列其中。（圖擷取自爆廢公社）

2018-12-21 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕德國規模最大的法蘭克福國際機場（Frankfurt Airport），目前僅開放10國快速通關，其中也包含台灣，時力高雄黨部副執行長林子盟也分享親身經歷，表示只花25秒便在法蘭克福順利通關，排在後方的中國旅客一度想尾隨通過，反被要求「中國護照必須排隊」。對此，外交部表示，台灣人在德國的法蘭克福與慕尼黑機場都能享快速通關的待遇，另有5個國家也有提供台灣人快速通關的服務。

德國政府日前標出可快速通關的10個國家護照，分別有台灣、澳洲、紐西蘭、加拿大、日本、南韓、新加坡、美國、智利與阿拉伯聯合大公國。林子盟則在臉書分享，他近日真的享受到這種待遇，且當時只花約20秒做數位臉孔確認，與5秒海關蓋章就迅速通關，甚至有後方中國旅客想尾隨通過還遭海關人員擋下，要求「中國護照必須排隊」。林子盟開心表示，感謝台灣的外交人員，謝謝在地經營的台僑，「謝謝祖國的民主自由」。

綜合媒體報導，對此，外交部表示，經我駐法蘭克福辦事處查報，德國目前在法蘭克福（Frankfurt）、慕尼黑（München）、科隆/波昂（Köln/Bonn）、杜賽道夫（Düsseldorf）、柏林宣納翡（Berlin-Schönefeld）、柏林泰戈爾（Berlin-Tegel）及漢堡（Hamburg）等7處機場均設有「自動化邊境管制系統-EasyPass」。

而台灣是自今年夏天起納入法蘭克福機場與慕尼黑機場「自動化邊境管制系統」的試辦計畫，持我國有效護照者，就可以享有自動化通關出境的待遇，外交部對德方將台灣納入試辦對象表示歡迎。

除了上述德國2機場台灣人可享有快速通關的待遇外，日本、韓國、澳洲、美國與英國等5個國家，也有提供台灣人快速通關的服務，不過需要事前申請，且有機場的限制。

  • 台灣自今年夏天起納入德國法蘭克福及慕尼黑機場自動通關試辦計畫。（圖擷取自網路）

    台灣自今年夏天起納入德國法蘭克福及慕尼黑機場自動通關試辦計畫。（圖擷取自網路）

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