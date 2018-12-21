3中配攜肉遭重罰 這位中配網紅不再沉默

2018-12-21 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕為防堵中國非洲豬瘟入侵台灣，農委會於18日提高裁罰額度，若違規攜帶疫區豬肉品來台首犯就罰20萬元，包含今（21）日違規攜帶肉品入境的一名黃姓中國籍婦人在內，已有3名中國配偶遭罰20萬元。對此，同樣身為中國配偶的網紅廣告小妹表示，非洲豬瘟疫情嚴重，台灣政府若不提高罰款，怎麼說得過去？

廣告小妹今（21）日在臉書發文，表示對於中配遭罰款一事，自己收到網友來信，指出「妳自己也是中配，妳怎麼可以沈（沉）默！」希望她以「中國配偶」的身分，替挨罰20萬的3位中配講些話。對此，她表示，相信3位中配表示不清楚法規的說詞，自己受過專業領域教育的母親，一定也以為真空密封豬肉不會傳染，加上中國培訓教育以及宣傳方式有問題，3位違規中配不清楚規定都是可以理解的。

不過廣告小妹也表示，「從以前就規定不能帶肉製品入境」，只是往往有人抱著僥倖心態。現在局勢不同了，非洲豬瘟沒有疫苗、發病率百分百、致死率百分百，「這時刻台灣政府若還不提高罰款，說得過去？」

廣告小妹指出，此次開罰並不是針對中配，也有台籍旅客被罰同等金額，她表示，能理解中配們的行為與思考邏輯，「可是不知情只能解釋違規行為，卻不能免責。黨封鎖消息、不能接收LINE、不識字，依然不能推翻她們將台灣養豬業曝光在感染非洲豬瘟的風險下這個事實」。

廣告小妹也表示，中配在台灣的家人也需負起責任，中國接受外界通訊困難，但其中一名遭罰20萬的陳姓中配能得知孩子想吃火腿腸，代表雙方是有聯絡的，家人應該也要幫忙宣導相關法規。

最後廣告小妹呼籲，不管是什麼人，都請不要冒險攜帶肉製品入境，被罰款事小，但「整個台灣社會經濟都將受到嚴重影響」，現在福建也出現非洲豬瘟疫情，而福建就與台灣相距不遠！廣告小妹更怒稱「若有人害我以後吃不到豬腳飯，我會找到你，然後宰了你」！

廣告小妹臉書全文請見

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