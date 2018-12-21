醫病》月經好久不來或停不了 婦癌名醫這樣提醒…

2018-12-21 21:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中40歲未婚婦人，體重134公斤，月經數年不來，認為月經失調，自行服藥調經1年還是不來，就醫發現已罹患子宮內膜癌，必須切除子宮、卵巢治療。醫師說，子宮內膜癌患者近年快速增加，肥胖又年輕女性很多，更不乏20多歲粉領族，發生率已超過子宮頸癌，成為女姓生殖器官癌首位，提醒亂經或持續出來應儘速就醫。

林新醫院婦幼中心副院長何師竹指出，子宮內膜在每個排卵期由卵巢分泌雌激素，會增生、脫落，如果長期排卵障礙，內膜一直增生、增厚，卻不脫落，容易病變，導致內膜癌，常見發生年齡從40到70歲，55歲是高峰期。

現代生活有很多烴類製品包括石油、塑料等，有類女性荷爾蒙作用，以及國人飲食西化，高油、高熱量，造成雌激素長期偏高，引起排卵障礙，刺激內膜過度生長，都是子宮內膜癌發生和快速成長的原因，因此，肥胖、糖尿病患者、慢性不排卵及初經早、停經晚、未曾生育、哺乳的女性，是高風險族群。

子宮內膜癌症狀會亂經、長期持續出血，或幾個月來一次，突然大量出血或長時間出血不止，及停經後出血。

何師竹說，尤其是年長未婚女性，忌諱就醫婦科，常把異常出血誤認是更年期症狀，還有40歲以下年輕、肥胖女性，體重過重使動情激素增加，不會刺激卵巢排卵，造成子宮內膜一直增厚、甚至病變。

這名40歲未婚婦人在今年初就醫檢查發現罹患子宮內膜癌第2期，手術後接受荷爾蒙治療至今也積極減重，現在也瘦到百公斤以下；之前一位數學老師經期10年沒來，就醫時說沒結婚、沒生育不會得病，但也罹患子宮內膜癌，手術治療後，兩人恢復良好。

何師竹強調，子宮內膜癌能預防也是治療效果最好婦癌，第1期甚至可治癒，第2期的5年存活率90％，第3期也有72％。

何師竹說，子宮內膜癌治療以手術為主，但如果是第1期患者且想保住生育功能，接受高劑量黃體素、降血糖藥物治療加上控制飲食、運動，已有3名患者懷孕生子，她提醒，如果持續出血2週以上或亂經大量出血，一定要儘速就醫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/