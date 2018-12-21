冬至飆高溫！明天白天衝31度 週日起北東部變天轉濕涼

2018-12-21 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕明天（22日）是冬至，不過，《中央氣象局》預報，各地白天高溫來到27度以上，其中，台北盆地和中南部地區有機會攀升到28至31度，全台屬多雲到晴的穩定天氣。「天氣風險公司」預報，週日（23日）起東北風增強、新一波鋒面雲系南下，屆時氣溫明顯下滑，造成天氣不穩定，建議民眾把握明天好天氣出遊。

溫度方面，明天維持晴朗溫暖好天氣，不過各地清晨低溫僅18至19度、花東地區則約20度左右，但各地的白天高溫卻會飆高至27度以上，溫差相當大，提醒民眾出門在外適時調整衣物。

紫外線方面，明天僅南投縣達「高量級」，外出30分鐘恐曬傷；其他地區皆達「中量級」。

空氣品質方面，明天宜蘭、花東為「良好」等級；竹苗及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏及金門地區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間達紅色警示等級。而中部以北入夜後擴散條件轉差，污染物會逐漸累積。

氣象局也提醒，明天隨著天氣回暖，西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；另外，東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，也請民眾前往沿海時多加注意。

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