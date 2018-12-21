新北耶誕城周邊吃薑母鴨、羊肉爐 期間限定優惠

2018-12-21 20:14

〔記者葉冠妤／新北報導〕明天冬至，是傳統食補的重要節氣，新北市中藥商業同業公會推薦「鹿茸十全湯」、「藥膳清燉湯」兩款全民適合的冬季食用藥膳料理，新北市中藥行就買得到；新北市耶誕城周邊的薑母鴨、羊肉爐12間店家，即日起到31日也推出限定優惠，讓民眾暖身去寒，暖心暖胃過好冬！

新北市經濟發展局長張峯源表示，新北市有超過千家中藥行，是全台中藥行最多的縣市，市府近年積極透過人才培育、協助中藥行二代新血為產業經營注入新思維，這次跟新北市中藥商業同業公會合作推出兩款冬令藥膳料理，藉由公會對中藥材的嚴格把關，讓民眾補冬安全又健康。

新北市中藥商業同業公會林俊雄理事長說，民眾喜歡在冬季燉補養生，但進補必須因人而異，過頭或體質不合就會適得其反，這次推薦的藥膳料理則是全民適用，「鹿茸十全湯」適合手腳容易冰冷的民眾食用，「藥膳清燉湯」則可以養身、消除疲勞，5人份的藥材組合包約600元，也可放入雞、排骨等一起燉煮，只要到新北市中藥行就可購得。

此外，為照顧外食族，新北市經發局也串聯耶誕城周邊12家薑母鴨、羊肉爐等鍋物店家，推出冬季進補優惠，即日起至12月31日，只要至合作店家消費，出示活動畫面就可獲得如價值120元羔羊肉片等招待，詳情可至新北市經濟發展局網站或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。

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