「做夢文」卸責？上PTT造謠被網紅告 網友：剛好而已

2018-12-21 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前在PTT上發文，提問知名YouTuber「理科太太」是否為「台女典範」，引起眾多討論，事後另一名帳號為「shwy4456」的網友以「做夢文」為開頭回應該文，爆料理科太太「悔婚甩富二代男友」，而理科太太在知情後，除了出面澄清，也決定要委任律師提告，讓網友們直呼「大吉大利」。

帳號「shwy4456」的網友在文中指稱，「看到理科太太這樣紅，就『夢到』了一些事情。其實（她）在去美國結婚前，有個論及婚嫁的上市建設公司公子未婚夫，戒子買了海外婚禮訂了，結果說要去美國創業就鬧翻跑了。」並指出，理科太太是在上述的半年後才再婚、當網紅，「雖然傳產家庭一定很傳統，不適合美式風格的太太。」

該名網友又補充，承認自己是從其他朋友身上得知消息，沒有證據，只是想說剛好聽到八卦，而最近理科太太又很紅，才分享上網，「沒想批評理科太太的意思，對不起我錯了，拜託別吉我。」

事後，理科太太發布聲明，表示她已委任律師提告該名網友妨害名譽，並澄清PTT貼文中的不實說詞。她強調，「大家都是成人了，希望大家為自己在網路上講的話負責，你一個留言，可能破壞一個幸福的家庭，因此，我決定提出法律訴訟。」讓不少網友紛紛留言表示支持，「非常合理」、「被吉死剛好而已」、「亂講話活該」、「做夢本來就沒有任何卸責的作用」。

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