立志中學生研發安全帽警示燈 首爾發明展奪金

2018-12-21 21:25

〔記者黃旭磊／高雄報導〕2018首爾國際發明展本月在南韓首爾舉行，全球33國、687件作品參展，其中，高雄市立志中學「具LED顯示模組之安全帽結構」獲金牌，同團隊「智控窗鏡開關」獲銅牌肯定，師生返校受英雄式歡迎，作品透過藍芽無線感控與手機偵測控制，騎士左右轉時，安全帽後方LED顯示幕顯示號誌，讓後方駕駛警示應變。

安全帽LED模組由4名老師葉昇鑫、吳峻瑋、邱雅文及吳政穎，指導3名汽車科學生陳冠華、周峻逸及趙崧瑜完成，陳冠華今天（21日）說，從原創作品尋找再進化元素，學校提供各專業領域設備，讓想像實務化，雖然挫敗很多，終有成果。

周峻逸、趙崧瑜為高一生，經特色招生甄選進入綠能智動車輛專班，專注於術科測驗操作，學長陳冠華，延攬入創發團隊，今年暑假起密集創作。周峻逸說，母親在他小五時過世，感謝阿姨養育他們兄弟倆，更全力支持他出國比賽，希望讓自己更好回報親友。

團隊也創出銅牌作品「智控窗鏡開關」，整合並簡化汽車按鈕面板，減少使用塑料，已獲專利並有廠商接洽詢問生產可能。

立志中學校長江澈說，本月投資8百萬元新建電競Maker智能教室，讓學生創意發想落實為生活物件。

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