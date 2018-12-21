北門國中舊圖書館30年未變 新館用一艘船概念設計

2018-12-21 21:53

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門國中舊圖書館30年來從未改變，設備老舊，學校獲得新復成公司董事長侯信良、侯蔡雪吟夫婦家族10人共捐贈385萬元，為家鄉孩子打造「調順紀念圖書館」，新館將是舊館的3倍大，先完工的A區將在12月23日啟用，推動學生閱讀。B、C區明年竣工。

北門國中校長陳威介說，調順紀念圖書館呼應台灣是海洋國家的意象，以一艘船的概念來設計館內空間，A區藏書區像候船室的設計，B區是船上夾板設計多功能閱讀區，C區是船艙有視聽區、表演區等設計，並備妥一萬本課外讀物新書，新館的空調和電腦資訊設備完整。

北門國中在南市議員侯澄財居中舉薦下，獲得侯信良、侯蔡雪吟夫婦家族捐贈改造學校舊圖書館，侯信良為紀念父親侯調與母親黃順教養之恩，特別以雙親名字將新館取名「調順紀念圖書館」，盼讓愛與精神永留人間。

侯氏家族成員侯文欽畫家致贈侯調年輕時與員工旅遊關子嶺溫泉的油畫，校友洪元益畫家創作「航向世界」油畫，「調順」館名木匾、對聯、墨寶也由校友侯俊賢、黃文博和曾遜祥創作。

陳威介說，「台南幫」企業侯氏家族中，侯調是侯雨利的堂兄，調順紀念圖書館的成立，希望幫助學生透過閱讀和學習，不畏艱難，未來像船一樣乘風破浪勇闖世界，並傳承仁商精神回饋社會。

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