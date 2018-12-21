高雄市長就職活動 22至25日交管路段一次看清楚

2018-12-21 19:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕「第三屆高雄市長、副市長及首長就職暨交接典禮」將於12月25日8時30分登場，明天因搭建舞台，就有交通管制，因典禮於地標「鰲躍龍翔」前舉行，預估將有數萬名民眾參加，高市警方將於多處進行交管，取締違規攤位將是重點工作。

第一階段＜舞台搭建期間＞

（一）時段：107年12月22日8時至24日0時。

（二）路段：河東路（大同二路-光復二街）、民生二路 （河東路-市中一路）、大同二路（河東路-市中一路）北側路邊停車格、民生二路（市中一路-成功二路）南側路邊停車格。

第二階段＜攤架搭設及攤商營業期間＞

（一）攤架搭設時段：107年12月24日0時至12月25日12時。

（二）攤商營業時段：107年12月24日14時至22時、12月25日8時至12時。

（三）路段：河東路（旺盛街-五福三路，不含中正路口）、民生二路（河東路-市中一路）。

第三階段＜就職典禮活動期間＞

（一）時段：107年12月25日7時至13時。

（二）路段：河東路（含）、五福三路（不含）、成功二路（不含）、中正四路（不含）所圍設範圍及河東路（旺盛街-中正路）。

第四階段＜攤架拆除期間＞

（一）時段：107年12月25日12時至17時。

（二）路段：河東路（旺盛街-五福三路，不含中正路口）、民生二路（河東路-市中一路）。

第五階段＜舞台拆除期間＞

（一）時段：107年12月25日12時至26日12時。

（二）路段：河東路（大同二路-光復二街）、民生二路 （河東路-市中一路）。

此外，管制範圍將管制車輛通行與停放，並將視現場人潮狀況彈性調整管制區域與時間，管制期間原則全面管制車輛進入，區域內住戶、商家與飯店業者車輛，彈性開放進出，非經許可營業攤商違規設攤，將依法強力取締舉發。

鹽埕區22日上午8時起至25日下午2時，也有交通管制，盬埕區管制範圍，包括河西路北至大勇路口、南至五福四路口、西至中正四路、大公路口，全線人行道禁止停車及設攤（含二二八公園、國際會議中心、音樂館周邊）。

若民眾自行駕車至會場，可駕車至建國四路左轉大仁路至盬埕區立體停車場（車位約150處），或直行至公園路左轉至公園路停車場（車位約300處）；或走七賢路可駕車至七賢三路，左轉大仁路至盬埕區立體停車場（車位約150處），或直行至公園路左轉至公園路停車場（車位約300處）。

若走中正路可駕車至中正四路左轉大勇路，再左轉大仁至盬埕區立體停車場（車位約150處），或直行大勇路至公園路左轉至公園路停車場（車位約300處）；也可駕車至五福四路左轉公園路至公園路停車場（車位約300處）。

如果車位全停滿，可直行蓬萊路至駁二停車場，再轉搭輕軌至真愛碼頭站、駁二大義站。 典禮結束散場時行走高雄市五福路、中正路、七賢路、建國路至搭車地點或停車場，為避免交通壅塞建議車輛行走鼓山區鼓山一路或九如四路避開車潮。

警方建議參加觀禮民眾多搭乘大眾捷運系統，避免因車潮壅塞無法參與盛會；交通資訊如下：搭乘大眾捷運系統，可於高雄捷運橘線至O4舊市議會站或O2鹽埕埔站，高雄捷運輕軌於C11真愛碼頭站或C12駁二大義站下車，另可搭乘公車於歷史博物館站、捷運鹽埕埔站、輕軌真愛碼頭站下車，再步行進入會場。

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