農地工廠納管 有人喊讚有人要收攤

2018-12-21 19:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕經濟部將於立法院下個會期提出「工廠管理輔導法修正草案」，對105年前成立工廠，符合無公安、無污染、合法繳稅3要件，將全面納管輔導，彰化縣多數業者樂見全面納管未登記工廠，但也有小工廠業者夾縫中求生存，擬熄燈收攤。

對於政府要全面納管農地工廠，形同讓農地「種」工廠朝向就地合法化邁進，不少民眾擔心，與工廠當鄰居，苦日子要來臨，要容忍噪音、臭味和髒水，希望政府不能為討好老闆而犧牲民眾居住品質。

多數業者樂見全面納管未登記工廠，業者說，民意高漲，農地工廠要永續生存難上加難，施政要有彈性，若能經由輔導取得合法身分，工廠可永續發展，不用關廠歇業，對資方、勞方都好。

還有業者說，若臨登工廠執照可多次延長，那麼先取得納管下一步再申請臨登執照，有臨登執照當護身符，總比妾身未明來得好。

不過，也有業者表明，家庭代工的小企業社，工廠規模小、資金不足，應付不了日後要取得合法身分必須支付大筆土地變更的回饋金等開銷，萌生關廠提早退休之意。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處副處長王盟貴說，有關中央修法全面納管未登記工廠部分，縣府將配合中央規定，積極輔導業者納管，以縣府之前輔導未登記工廠完成補辦臨時工廠登記1562家來看，成效全國數一數二，未來中央開放全面納管法案，縣府將有信心輔導縣內未登記工廠朝向合法永續經營方向邁進。

根據經綠處最新統計資料，全縣合法登記工廠共9101家、臨登1562家、高污染或曾遭檢舉受罰的列管工廠1005家，工廠管理輔導法修正草案完成修法後，包括列管工廠和目前未登記的農地工廠，若經營符合無污染、無公安和合法繳稅3要件，就有機會列入納管輔導，經營方面將可受到工廠管理輔導法保護，但相對也要受到法律約束。

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