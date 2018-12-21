蘭潭設太陽能發電系統？ 台水、台電：未獲籌設許可

2018-12-21 19:00

〔記者王善嬿／嘉市報導〕台灣自來水公司與台灣電力公司攜手合作，規劃在寶山、永和山等8處設置水域型太陽能發電系統，嘉義市蘭潭水庫也在劃設範圍內，引發地方反彈聲浪。嘉義市長涂醒哲今天（21日）受訪時重申，任內市府不會發相關執照，如果有的話，絕對是假新聞；台水、台電今天也都回應，蘭潭水庫設置水域型太陽能發電系統一案，還在前置作業階段，因嘉義市政府有意見，日前與專家學者開會審查並未通過，尚未完成籌設許可程序。

準市長黃敏惠今天透過幕僚發聲明說，競選期間她就提出示警，蘭潭水庫是嘉義的風景名勝，且攸關民生用水，絕對不認同在蘭潭設置太陽能板，市府絕對不會同意相關申請。

台電張姓專員說，此案由台水先在8個水庫劃設太陽能供電專區，由台電發包裝設，裝置容量11.55MW（百萬瓦），其中已有6案完成籌設許可申請，但蘭潭水庫日前由經濟部召集嘉義市政府、專家學者開會審查，因嘉義市府有意見，審查未過。

台水操作課長蕭博元說，依程序必須完成籌設許可申請才可執行，目前會等25日新任縣市首長上任後再開會討論協商，對水質也都會持續檢驗、嚴格把關。

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