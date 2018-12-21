協助經濟弱勢生 台大發千萬元希望助學金

2018-12-21 20:03

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學今天舉辦107學年度第1學期各類獎學金頒獎典禮，為加強對經濟弱勢學生的協助，設立了希望助學金及勵學獎學金，其中希望助學金補助對象為大學部學生，希望助學金總計補助358名同學，補助金額逾1千萬元。

台大亦頒發學生優秀表現之獎項，包含國立台灣大學學生傑出表現獎學金、國際優秀博士班學生獎助學金、國際學位生助學金、科林論文獎等，以鼓勵同學在學業及其他方面有多元發展，並吸引國際優秀學生就讀台大。

台大校方表示，為協助學生發展潛能並讓經濟弱勢學生安心就學，台大積極對外募款，其中包括了許多校友和師長的贊助，例如「任江履昇女士清寒獎學金」、「財團法人宗倬章先生教育基金會學生獎助學金」、「科林論文獎」、「台北北區扶輪社親恩教育基金公益信託獎學金」、「喜瑪拉雅研究發展基金會獎學金」、「雁行台灣協會勵學金」、「夏期岳、夏陸正獎助學金」。

傑出表現獎學金共有6組團隊及7名個人獲獎，團隊部份陳景由等4人，獲得國際積體電路實體設計研發競賽第3名；張碩文等4人以黑色素瘤檢測系統，獲得微軟潛能創意盃第2名；男子手球隊共3人，獲得東亞盃手球錦標賽亞軍；張育維等4人參加京台青年創業競賽獲得台灣區前10強；蘇豐傑等4人以共鱻牧場app參加台灣拜耳公司創新競賽獲得創新獎優勝，謝晨等3人以植栽app獲得經濟部創新競賽第4名。

至於個人部分，物治所黃琳玲參加世界生物力學大會獲得論文競賽第2名，生工系黃渼茜參加亞運女子游泳賽獲得第7名破全國紀錄，分子比病所施正心參加全大運獲得女子田徑5千公尺及1萬公尺雙金牌，工管系許涵棚參加全大運男子游泳50公尺蛙式獲得金牌，電信所李宇哲研究行人識別深度學習，材料所陳天玥研究記憶體磁性，物理所廖佑銘研究隨機雷射，學術研究表現均優異。

多年資助台大但首次參加典禮的「台北北區親恩扶輪社」成立近60年，其創立「親恩教育基金」旨在「飲水思源、感念親恩」，累計捐款達8500餘萬元，主要用於發放獎助學金，並贊助校園電腦器材、偏鄉弱勢兒童課輔與清寒營養午餐，該社並成立生命線系統eSOS與「自殺危機管理e學院」，以E化守護生命。

日本外籍生村上優代表致詞表示，他在關西就讀大學時，對原住民研究萌發興趣，進入台大碩班人類學系，並完成關於賽德克族清流部落的碩士論文，但碩士畢業時，因外籍生在台灣有適應與經濟上的現實問題，曾讓他一度考慮放棄研究、回國謀職，幸好獲得台大獎學金，讓他能夠繼續留在台灣，繼續從事研究。

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