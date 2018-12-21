桃市明年土地現值平均下降1.02％ 「地王」稱霸13年

2018-12-21 20:45

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕經桃園市地價及標準地價評議委員會評定通過，今天桃園市政府地政局公告明年土地現值，全市平均公告土地現值較去年下跌約1.02％，桃園區因小檜溪重劃區開發完成，全區均價微漲0.44%；復興區因配合內政部檢討原住民保留地區段，跌幅-2.02%％最大，其餘11個行政區則呈現微跌趨勢。

至於全市「地王」，仍由位在桃園區中正路與復興路口的肯德基，自2007年起已蟬聯十三年，公告土地現值每坪約142.7萬元；住宅區最高宗地則落在中壢區中央東路與復興路口的麥當勞，公告土地現值每坪約86.6萬元；全市公告土地現值平均調幅約1.02%，各行政區公告土地現值平均調整幅度則介於-2.03%至0.44%之間。

桃園市地政局說，明年公告土地現值最高區段範圍為桃園區第317號地價區段，桃園區中正路的成功路至復興路間，每坪約122萬元；全市公告土地現值最低地價區段範圍則為復興區第148號地價區段，赫威段－河川區用地，換算每坪僅約529元。 2019年各宗土地公告土地現值調整情形資料，將於明年元旦正式公告，民眾可於當天上午8點起至「桃園地政資訊服務網」或「桃園住宅及不動產資訊桃寶網」查詢，翌天上午8點起全市各地政事務所也會提供資料查詢及閱覽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/