澎湖耶誕氣氛濃厚 惠民及慢飛天使報佳音

2018-12-21 22:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕耶誕節即將到來，澎湖充滿濃厚節慶氣氛，惠民啟智中心院童與慢飛天使服務協會附設集愛工坊師生，今日率先前往澎湖縣政府報佳音；而篤行十村改建的隱巷貳拾貳文創園區，也推出行憲耶誕村，推出全澎最大的耶誕樹。

惠民啟智中心與集愛工坊師生，共計近90餘人頭戴著紅色耶誕帽，身穿耶誕服，分別到縣府報佳音，發揚耶穌基督的愛與精神，傳達耶誕節的熱鬧與溫馨氛圍，也感謝縣長陳光復長期以來的支持、關懷與鼓勵，並且贈送耶誕賀卡及手工小禮物，祝福陳縣長身體健康、平安喜樂。陳縣長在社會處長蘇啟昌的陪同下親自迎接，與小朋友話家常，分送禮物及糖果，祝福孩子們平安快樂，並與大家合影留念，場面十分歡樂及溫馨。

陳光復祝福孩子們耶誕快樂，他說，「有愛才有幸福 有愛才有希望」，耶誕節是將平安、喜樂分享給每一位朋友，感謝惠民啟智中心與集愛工坊老師長期以來對弱勢照顧，祝福孩子們平安幸福，每一天都是平安夜、耶誕節。

另外，由眷村轉型的隱巷貳拾貳文創園區，在海島童軍團協助下，矗立起澎湖最大的耶誕樹，並配合夜景布置燈光，今日起一連2天舉行耶誕市集，交錯白天與夜晚，熱鬧趣味的午後及浪漫耶誕燈光市集，並穿插精彩的音樂表演，感受浪漫耶誕祝福氣氛，歡迎民眾親子前往共享盛宴。

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