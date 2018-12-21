省道LED路燈太亮影響作物 光害交安如何兼顧傷腦筋

2018-12-21 19:48

〔記者李立法／屏東報導〕好亮的LED路燈！連設置在省道中央分隔島上的路燈，都能影響到路幅範圍外的農作生長，該如何降低光害並兼顧行車全安，讓地方行政部門及公路養護單位傷透腦筋。

縣議員許展維指出，屏東縣境內路燈去年起陸續更換LED燈，除了節能也增加夜間照明亮度，但影響農作生長的問題也跟著產生，若是設於一般鄉道或產業道路上，鄉鎮公所接到農友反映，應該都會主動加裝遮光罩，但省道上的路燈，因車速快且交通流量大，攸關行車安全，農民該找誰處理。

陳姓豆農表示，LED燈亮度強，就算設在省道中央的路燈，都會影響到30多公尺外的路邊農作，他的紅豆田在夜間路燈強光照射下，日夜不停生長，卻不會結果，作物生理時鐘大亂，一分地減產幾十斤，屏東境內省道多又長，路旁農作每年受到的損失很可觀。

公路總局第三區工程處表示，屏東境內省道上的路燈完成設置後均移交給地方鄉鎮公所管理，曾接獲農友反映光害問題，因地方特性與需求不同，該處均轉介至轄區公所處理。

屏東縣政府工務處表示，省道燈照影響夜間行車視線，基於降低農作光害需求能否調整光照角度或亮度，應會同交通、公路等相關單位審慎評估。

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