二結王公廟「神轎過火」 信眾勇踩萬斤熾熱木炭

2018-12-21 18:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］主祀「古公三王」的宜蘭縣二結王公廟，14日舉辦的二結王公文化節，於今日「王公生」，上演重頭戲「神轎過火」儀式，廟方備妥1萬1000台斤紅木炭，讓扛轎信眾、神職人員赤腳踩過炭火除厄運，堪稱全國最盛大傳統宗教過火儀式。二結王公廟指出，今年儀式多了名傳承乩童，預計再2年就能出師，正式成為「王公代言人」。

二結王公廟過火儀式，已傳承百年，被登錄為宜蘭縣無形文化資產，並入選全國「宗教百景」；早期醫療不發達，地方居民都會到王公廟求藥籤、祈福，是大二結地區信仰中心。

但隨著時光推移，神尊難免染上不淨，因此在「王公生」，也就是農曆11月15日當天，廟方舉辦過火儀式，為神尊解厄、去霉運，且能夠永保神力。

神轎過火儀式參加者多為信眾或各地廟宇神職人員，參與前幾天必須淨身，木炭數量則神職人員「擲筊」決定。去年過火木炭量為1萬5000台斤，今年則略微減少為1萬1000台斤。今日的過火儀式，最特別的是儀式前的「捉童乩」，有別以往有2名乩童被神明附身，並主持科儀。

科儀結束後，廟方人員灑下鹽米為木炭降溫，確保過火者能安全通過，接著過火儀式就熱鬧展開，今年共有約百人，扛著神轎、拿著神器及令旗過火。儀式結束後，「鑽轎底求平安」緊接著登場，老老少少矮身鑽過王公神轎底下，祈求王公保佑平安順心、事事如意。

二結王公廟董事長張明華說，由於第6代老乩童林坤智將退休，今年過火儀式必須要有人傳承，年約40歲、從事電機工作的王文生將接手，今年開始向林坤智拜師，預計2年後就能正式出師，成為真正的「王公代言人」。

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