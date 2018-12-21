樂遊嘉義行動支付 抽獎送Gogoro

2018-12-21 20:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推廣鼓勵民眾、商家使用行動支付，搭配低碳旅遊推出「快樂旅行嘉」App，提供觀光客創新旅遊服務，即日起至2019年3月28日， 使用行動支付者至嘉義縣合作的店家消費，可參加抽獎好禮，將Gogoro電動機車騎回家。

嘉義縣府今天舉辦活動記者會，副縣長李明岳說，小額支付工具多元，但不同行動支付工具，必須準備不同的機台消費，造成不便，嘉義縣推動海線創新低碳休憩服務示範整合發展計畫，免費提供業者整合型刷卡機，結合電子票證、行動支付、電子支付、信用卡支付等一機多用支付工具，以提供各類支付平台服務。

李明岳說，目前已有25家業者導入首波行動支付成為示範店家，未來也會接續輔導並鼓勵在地店家採用行動支付的消費模式。商家說，只需要裝設一台多元支付卡機，可搞定各種消費行為，攤商不必拿錢找零，消費者只需信用卡、手機或電子票證即可購物，為鼓勵民眾使用行動支付，在活動期間到貼有行動支付貼紙的特約商店，以非現金支付方式消費，就可參加抽獎，活動訊息可上臉書粉絲團「i憩頭.嘉義」，或「i憩頭.嘉義」網站 ，也可電洽04-23282866轉23陳小姐。

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