罹巴金森症…他64歲當樂齡志工 找到生命意義和價值

2018-12-21 22:54

〔記者林曉雲／台北報導〕為表揚全國推動樂齡學習工作者熱心奉獻及無私的付出，教育部今天舉辦兩年一度「第4屆樂齡教育奉獻獎」頒獎典禮，共有63名個人得獎及12組團體獲獎，其中18位「志工奉獻獎」的得主年齡平均為60歲，高齡者在離開工作崗位後，仍繼續參與學習和貢獻社會。

教育部推動樂齡學習10年，個人獎中有18位志工奉獻獎、24位教學優良獎、21位卓越領導獎，都是來自全國各階層，他們服務奉獻的精神，值得各界學習。

其中18位「志工奉獻獎」的得主年齡平均為60歲，基隆市中正區樂齡學習中心陳進基先生64歲，年輕時擔任義消及救生員等，罹患巴金森症後，因為擔任中心志工，找到生命的意義和價值。雲林縣土庫鎮樂齡學習中心黃世源先生67歲，幫中心拍攝及上傳影片，讓離開故鄉的遊子，能夠透過影片得知父母長輩在家鄉平安健康，架起親情的橋梁。

而24位教學優良獎的講師，專長遍及資訊、藝術、體適能及健康知識等，在醫院從事物理治療工作的吳淑妮老師，有感於雲林縣古坑鄉的年長者，由於農務過度勞動造成身體痠痛甚至彎腰駝背等問題，偏鄉居民各項資源都不豐厚，吳老師利用廢棄物資，製作零成本教具，指導長者正確運動，環保又健康。

另21位卓越領導獎得獎人，分別來自學校、民間團體及公所，他們是樂齡學習的重要推手，新竹市東區樂齡學習中心每季開設近70班的課程，超過2千名學員隨時進出中心，陳明雄主任表示，樂齡學習的推行是付出，也是享受和自我成長，學員開心及滿足的笑容是他持續前進的動力。

獲得團體優等獎12所樂齡學習中心，則是由全國368所中心脫穎而出。嘉義縣樂齡學習示範中心、雲林縣土庫鎮、花蓮縣壽豐鄉及金門縣金城鎮樂齡學習中心，更獲得「特優獎」最高榮譽。

嘉義縣樂齡學習示範中心位於水上鄉，扶植樂齡服務團隊，讓學員延續中心所學，進一步回饋社會，例如曲笛班到安養院表演、手作義賣及偶劇表演。雲林縣土庫鎮樂齡學習中心張弘主任表示，樂齡學習為終其一生未進入校園學習的老農開啟另一扇窗，讓他們的人生變成彩色。

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