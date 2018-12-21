台中港區運動公園試營運 免費體驗到27日

2018-12-21 18:53

〔記者張軒哲／台中報導〕嶄新的台中港區運動公園將於12月30日開幕，規劃健身中心、韻律教室、羽球場、桌球場、戶外溜冰場等運動設施。為讓了民眾搶先體驗，今天起至27日為期一週試營運期間免費入場，同時舉辦多項運動免費體驗課程。台中市長林佳龍說，這是海線第一座、台中第四座標準型運動場館，希望讓市民快樂運動。

繼朝馬、北區、南屯國民運動中心啟用後，台中港區運動公園30日開幕，林佳龍今天在運動局長王慶堂陪同下，視察台中港區運動公園試營運首日狀況，包括營運廠商阿堤斯股份有限公司董事長劉政信、市議員楊典忠、顏莉敏以及市議會副議長張清照服務處代表等人也共襄盛舉。

林佳龍說，台中港區運動公園由市府出資2億2000萬元在海線蓋的第一座、也是台中第四座的標準型運動場館，外觀設計新穎，腹地寬敞，停車位多，館內規畫健身中心、韻律教室、桌球、羽球場、飛輪教室，尤其在藍天白雲下的戶外溜冰場，同時也是競賽型溜冰場，是一座很有特色的運動公園。

林佳龍說，台中市規劃10座國民運動中心，已完成3座，市府在海線規劃3個運動場館，包括已在試營運的台中港區運動公園、推動中的清水國民運動中心及大甲運動公園，希望市民透過運動，帶來健康快樂。

運動局說，台中港區運動公園由市府出資建造，注入民間資源，藉由專業經營團隊投入資金，增購場館多項專業運動設備，場館規劃有體適能健身中心，各項目有各種收費方式，其中，30張回數票售價2400元。

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