雞隻數量是里民數的500多倍 這個里長快崩潰了

2018-12-21 18:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市崁後里是養雞業重鎮，當地面積僅2.3平公里，人數800多人，就有19場養雞場，共47萬隻雞，雞隻數量是里民的500多倍；崁後里長葉金明說，最近又有業者要蓋新養雞場，里民更是不斷反映養雞場臭味等問題，讓他「簡直快崩潰」，認為業者雖是合法申請設置，但此地實在太多養雞場，希望政府能有總量管制。

葉金明說，當地養雞業已久，若加上隔壁的崁前里，大概有30多場和100萬隻雞，過去雞屎味飄散、羽毛飛散，當地民眾苦不堪言；他說，之前合法設置的養雞場有應有的經營權，大家都要尊重，但最近縣政府、市公所又核准新場設置，卻沒通知當地里長和里民，他認為主管機關要出面說清楚。

朴子市公所主秘林振良說，業者合法申請，在合法的地點設置養雞場，公家機關需依法行政，但也希望業者能和地方溝通，公所也願派員說明，並向縣府反映此事；嘉義縣府農業處畜產科長張安吉說，業者依法申請，合乎規定，而嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例設置後已有2年，里長、里民反映總量管制情形，將納入意見，作為未來檢討修正自治條例時的參考。

葉金明說，許多養雞場確實使用較先進設備來防止臭味和防止羽毛飄散，他過去也都尊重，但大量養雞場在小村莊內，載貨的大貨車等長期在產業道路上行駛，讓道路損壞嚴重，且因為當地養雞場太多，讓他被譏笑為「養雞里長」，其實他根本沒有養雞，也無從事相關工作；目前里民們正發起連署陳情，要求不可再設置新場，收集完成後將送交陳情書給公所和縣府，並將擇期舉辦里民大會，請主管機關人員說明解決之道。

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