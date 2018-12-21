弘元皮革用愛引導 身心障礙生在職場找到自信

2018-12-21 22:32

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國立嘉義特殊教育學校今天慶祝校慶25週年，表揚長期關懷、提供就業機會的優良合作愛心廠商，其中，獲獎的弘元皮革公司，聘用嘉特、嘉義高工、嘉義家職等校特殊生19人，不僅助身心障礙生自立，還用愛心引導出每名員工的專長，讓身心障礙員工從工作中得到成就感。

嘉特畢業生張秀萍在弘元已工作5年，今天獲頒就業優良校友獎，她說，從工作中學到如製作、包裝商品等技巧，從中找到自信。

經理許雅婷「比學校教師還像教師」

嘉特校長許碧雲說，今天表揚9間優良合作愛心廠商，弘元皮革公司經理許雅婷「比學校教師還像教師」，不只用耐心、愛心讓學生從不會教到會，還關心學生的家庭、交友，照顧身心障礙員工的情緒。

而受獎的還有高展旺有限公司、嘉縣身心障礙者聯合會庇護工場、世賢國小等企業、機關單位，每年提供就業機會，讓嘉特學生實習後還可獲得就業機會。

許雅婷說，因為就業服務站介紹，而開始聘僱身心障礙員工，目前包含庇護工場共19名員工，自閉症、聽障等障別都有，公司依照每位員工的身心障礙程度分配工作，雖起初員工都不會、作業流程會較慢，但通常經3年訓練就可上手，如有名員工一週只來上班兩天，由爸爸陪著上班後、工作熟練後，現在會主動幫忙把產品裝箱。

許雅婷：有耐心就能發現每名員工專長

許雅婷說，跟身心障礙員工相處就如同「尋寶」，只要有耐心，就能發現每名員工的專長，讓他們從中找到自己存在的價值。

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