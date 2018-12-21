暖心！愛心「白米伯」種稻欠收 今年照樣送白米

2018-12-21 19:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化鹿港「白米伯」施性祺今天又來寒冬送暖！送出1400公斤自己種的白米與200份愛心物資，全都由他自掏腰包。施性祺說，雖然今年二期稻作「失收」，幾乎血本無歸，但他決定咬牙照樣送出愛心米，10多年來已捐出超過1萬台斤白米！

施性祺說，他8、9分的稻田，今年不知為何原因，二期稻作收成不如預期，原本以為可以收成10萬台斤濕穀，結果只有3萬台斤，他算了算成本，發現幾乎快要賠錢了！

但施性祺回想自己開始送米做公益的初心，正是因為孫子小時候突然出現急症，送醫急救時，他曾願「救回孫子就要送出白米」，所以，當孫子恢復健康，他就開始投入白米公益行列，一開始是聽到有困難的人，就會親自送白米給有需要的人。

雖然今年二期稻作可說是血本無歸，但施性祺一想到連續好幾年都在歲末送白米，決定還是「目屎吞腹內」，咬牙照樣捐出1400公斤自己種的白米與200份愛心物資，他跟老婆李麗霞希望，收到白米的人好好珍惜，因為真的是「粒粒皆辛苦」！

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