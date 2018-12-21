台南賓士女vs.機車男 路上激戰影片曝光驚呆網友

2018-12-21 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕台南市昨（20）日下午5時許發生1起行車糾紛，1名騎乘在「禁行機車」道上的摩托車騎士，被1名開著賓士車的女子硬切車道心生不滿，雙方先在駕駛過程中隔空叫囂，在停等紅燈時也繼續互罵，激烈爭吵影片曝光令網友直呼「好怕他們中風」。

機車騎士的行車記錄器畫面被分享至臉書社團「爆廢公社」，能見機車騎士從影片開始就騎乘在「禁行機車」道上，接著被1部銀色賓士車從雙白線處切換車道，騎士鳴按喇叭仍被硬切，因此加速趕上並對賓士車的左側照後鏡摑掌，賓士女車主當場怒嗆5次「你打三小阿」，騎士則回罵「你在趕什麼」。

雙方在行駛過程中沿途叫罵，接著賓士女車主加速超車，騎士則在後方追趕，並大聲斥責她「危險駕駛」，在前方路口紅燈時，機車男與賓士女繼續對峙，女子激動5度怒吼「你先違規」、「你從頭到尾都騎在禁行機車道」，最後拿出手機報警，男子則不斷大聲咆哮，場面十分失控。

網友們看完這段影片，均認為2人吵架畫面「非常熱鬧」，大多數網友認為機車騎士肇責較重「真的不識字，那邊明明就不能騎」、「太瞎了吧這樣也要吵」，但也有網友表示，2人在影片中均涉嫌危險駕駛，且女方在雙白線處切換車道也有違法疑慮，後續肇事責任由台南市交通隊判定。

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