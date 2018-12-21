超有愛的「玩具耶誕樹」 讓中峰國小學童暴動了

2018-12-21 19:39

〔記者佟振國／南投報導〕不一樣的耶誕樹！耶誕節將至，南投縣埔里鎮中峰國小出現一棵高達4公尺的「玩具耶誕樹」，全部用回收再利用的玩具裝飾而成，完全抓住學童目光，校方也準備在後天的校慶活動送出二手玩具，只要學童完成闖關及寫下感恩祈福卡，就能得到1份神秘禮物，也讓學童超期待。

再過幾天就是耶誕節，各地少不了應景的耶誕樹，社團法人南投縣康復之友協會、國立暨南國際大學社工系、暨大附中童軍團則是在中峰國小裝飾環保耶誕樹，童軍團以竹子搭建，高達4公尺，外圍全部用回收的二手玩具布置，為校園增添繽紛色彩，也成為最受學童歡迎的耶誕應景裝飾。

康復之友協會說，這些二手玩具能夠再發揮功能，幕後功臣是迦南精神護理之家的住民，他們雖罹患精神障礙，但透過積極治療，也能參與在地社區公益服務活動，病友仔細將回收的玩具分類整理，進一步維修及清潔消毒，分送給有需要的小朋友。

中峰國小校長王志成指出，校園玩具耶誕樹除了彰顯減塑惜福的理念，也要感謝與珍惜集合眾人努力的成果，後天校慶活動，學童則以闖關遊戲及感恩祈福卡才能兌換玩具禮物。

康復之友協會說，透過暨大社工系大學社會責任計畫的媒合，協會成為台灣玩具圖書館協會中部地區二手玩具回收的物流中心，由精神障礙病友負責清潔、維修、組合、重新包裝，再透過傳愛列車，將愛心玩具分享給有需要的孩子。

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