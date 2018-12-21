罕見！8888車牌首標沒人要 二標搶翻天

2018-12-21 17:14

〔記者湯世名／彰化報導〕罕見！彰化監理站11月辦理AXW-0001~9999的自用小型車網路車牌競標，其中最熱門的8888號牌竟無人出價，導致流標，日前再度辦理二標，沒想到卻掀起搶標熱潮，網路競標次數多達13次，最後今天以6萬2000元決標。監理站指出，這種首標流標，卻又在二標以高價決標的現象相當罕見，只能說車友的想法真的很難預測。

彰化監理站19日辦理550CC以上大型重型機車（紅牌）「LGM-1001~LGM-1300」，以及普通重型機車「MYN-0001~MYN-9999」網路車牌標售，今天決標結果出爐，大型重機都沒有任何人出價，包括一塊1111四連號的吉祥數字車牌在內，全數流標，反而是普通重機MYN-8888經過5次網路出價，最後以6000元決標。

令監理站感到驚訝的是，上月間一塊有「超級車牌」稱號的AXW8888自用小型車車牌，底標價為6000元，結果卻沒有任何人出價，這次與大型重機與普通重機合併辦理網路競標，沒想到卻掀起搶標熱潮，歷經13次出價，最終在今天以6萬2000元決標。

監理站表示，通常不論是自用小型車或大型重機、普通重機網路競標，只要是8888這種「超級車牌」，都會掀起搶標熱潮，也都會在首次標售中以高價決標，但這次AXW8888自用小型車車牌首標無人出價，卻在二次競標中以高價決標，實在很罕見，且決標價6萬2000元也是近年來較為少見的高價，上回這種吉祥數字車牌出現高價決標的日期已是2年半以前，當時是首次競標即以12萬1000元決標。

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