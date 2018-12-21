龍崎掩埋場水保畫重發照 興辦的歐欣公司回應了…

2018-12-21 18:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎事業廢棄物綜合處理中心計畫場址位在月世界地景，地方居民與環保團體全力阻止，台南市政府重新核發水土保持施作許可，再度引爆爭議，面對各界質疑聲浪，興辦的歐欣公司也做出回應，是否能夠設置，希望公部門相關單位盡快給答案，才能進行後續處理。

歐欣公司發言人賴莉婷回應，市政府核發的只是水土保持施作許可，會快進行邊坡穩定工程，阻止崩塌，以確保附近道路與居民的安全。

賴莉婷說，今年8月下旬起的連續豪雨，造成區內坡地崩塌，歐欣身為法律上的水保義務人，有必要主動維護安全，避免災情擴大，責無旁貸。

賴莉婷說，歐欣推動掩埋場計畫12年來，一直與地方溝通，努力瞭解居民的想法，即使已經完成所有法定程序，也未貿然動工。

至於後續掩埋場的興建，賴莉婷認為這值得討論，但政府核發許可，卻無法動工，廠商也兩難，做不做，有待相關單位決定，而歐欣在水保施工期間，仍會全力與地方說明、溝通，在環保署、工業局等的嚴格監督下，讓居民放心，一起守護環境。

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