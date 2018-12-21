關山國中超有愛！特教班義賣自製點心 幫忙療養院住民

2018-12-21 19:23

〔記者王秀亭／台東報導〕每到耶誕節前一週，關山國中特教班走廊就會變成愛心義賣場地，特教班學生為了幫助關山聖十字架療養院弱勢住民，自製紅豆餅等點心義賣，獲得全校師生支持，特教班學生看著現做點心被買光，所得又能幫助其他弱勢，做得更有自信。

關山國中特教班老師榮秀蘭說，耶誕愛心義賣週緣起於7年前帶著特教班學生，至關山聖十字架療養院幫臥床住民按摩、餵食，讓學生特別有感，於是著手規劃相關生命教育課程，當年耶誕節前推出義賣造成轟動，義賣所得3萬元全數捐予療養院。

有了第一次的成功經驗，耶誕愛心義賣週變成特教班的「傳統」，普通班學生每年都期待為期一週的「校園臨時合作社」，榮秀蘭說，這一週學生們學習採買食材材料、和麵糊、製作紅豆餅，再到各班宣傳及銷售，「雖然比平日上課累，學生學到更多，很值得。」

榮秀蘭與劉宜庭、劉芷晴3位老師趁著空檔，帶著特教學生做最受歡迎的紅豆餅，下課鐘聲一響，走廊上立刻擠滿搶購的學生，紅豆餅不到5分鐘賣光，在地廚師劉勇良贊助兩大盤排骨酥，也在短短10分鐘賣掉一盤，直到上課，人潮才散去。

榮秀蘭說，部分班級老師搭上義賣週，製作10元、20元的兌換券，讓學生到攤位兌換，藉此獎勵學生，還有老師、家長捐出家中二手物資義賣，只為鼓勵特教生，又能幫助關山聖十字架療養院。

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