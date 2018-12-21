佛光盃國際蔬食廚藝賽 經國學生一金一優勝

2018-12-21 21:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕經國管理暨健康學院餐旅廚藝系四餐一丙學生陳品安、四餐一乙端木梓元參加2018佛光盃國際蔬食廚藝挑戰賽，兩人在靜態主菜展示賽中，拿下金牌；陳品安與范怡萍在現場烹調職業組中獲得優勝。得獎3人今天重新展現得獎作品，與學長、學弟分享。

佛光大學為了發揚傳統素食飲食文化，及響應綠色餐飲之潮流，特別舉辦「2018佛光盃國際蔬食廚藝挑戰賽」，希望透過競賽，讓選手展現蔬食創意料理的無限可能。

陳品安說，由於佛光大學在宜蘭，宜蘭本身有豐富農產品，有三星蔥、金棗、筊白筍、蘆筍等，他們事先上網搜尋資料，就決定鎖定在地農產入菜，由於靜態展示，除了發揮農產品特色外，更需要料理創意巧思。

得獎的料理創作為香料食蔬粿捲佐酸甜巴薩米格醬、香煎豆腐捲佐熱帶水果醬；陳品安說，如何將在地、當季的食材成為菜色，還必須發揮造型與創意，像是絲瓜匏皮後，再用胡蘿蔔、絲瓜切成條狀編織成網，覆蓋於絲瓜上，十分厚工，其他作品也不遑多讓。

端木梓元說，他跟陳品安兩人分工，至於塗抹蔬果料理表面的吉利丁，最讓他們費神，從兩人深夜輪值塗抹，因為要一層一層塗抹，又不能冒氣泡，兩人戰戰兢兢，搞到天亮才大功告成。

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