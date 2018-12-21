真的不一樣！ 陸軍564旅新式營區啟用 越來有家的感覺

2018-12-21 19:35

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍第8軍團今日於天山營區舉行營區啟用典禮，指揮官劉得金中將表示，天山營區新建工程完工，未來可滿足部隊駐用空間需求並兼顧生活品質，讓官兵在戮力戰訓本務之際，也能擁有「家」的溫馨感受與生活環境。

根據軍聞社今天報導指出，第8軍團今天舉辦天山營區啟用典禮，邀請阿蓮、路竹地區地方仕紳及周邊學校校長共同參與。

劉指揮官致詞時表示，依蔡總統「建立現代化國軍」、「照顧國軍弟兄」及「募兵制」的政策指導，為了提供官兵更優質與便利的生活環境，在各級長官及施工團隊協助下，天山營區新建工程完工，未來可滿足部隊駐用空間需求並兼顧生活品質，讓官兵在戮力戰訓本務之際，也能擁有「家」的溫馨感受與生活環境。

軍聞社報導指出，在陸軍564旅的天山營區營舍中，官兵區分為2人寢與4人寢，可依照個人興趣喜好進行布置，增添寢室溫馨感覺，讓官兵於值勤戰備任務後能充分休息放鬆，提升部隊向心。

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