偷渡豬瘟業障會引爆你...宮廟「豬瘟勸世圖」超有梗

2018-12-21 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟近日鬧得沸沸揚揚、人心惶恐，今天稍早又再度從中國豬肉製品驗出豬瘟病毒，累計件數已來到第7例，面對非洲豬瘟來勢洶洶的情況，蘆洲受玄宮自製了數張有梗的「豬瘟勸世圖」，並向民眾喊話「偷渡豬瘟，業障會在地獄引爆你」！

綜合媒體報導，受玄宮廟今日在臉書PO出14張「豬瘟勸世圖」，張張有梗，且每張都是在勸導民眾別將中國豬肉製品帶入台灣，照片中有幾句勸世金句，包括「豬瘟分毫皆不可，良心一點即金丹」、「帶肉品回國罰百萬，劫財官府事小，業障索命死翹翹」、「你以為攜帶國外肉品入境，只有陽世的官府（有期徒刑）與劫財（罰金）...當宗教券是經典是塑膠的膩？」等。

受玄宮在臉書粉絲專頁上表示，非洲豬瘟無藥醫、無疫苗，政府苦口婆心「不要從國外攜帶任何肉類產品回國」，偏偏有人講不聽，蘆洲受玄宮盡宗教造福社會的義務，就以民間信仰的因果報應角度畫出這幾張圖，望民眾能有所警惕，大家一起護台灣，更表示，若民眾認同的話請大量分享出去。

網友看到這一系列的 「豬瘟勸世圖」紛紛大讚受玄宮有心更有梗，表示「太強大了！已分享」、「這篇文案超級讚，特別來朝聖」、「請收下我的讚」」「這些恐嚇意味太讚了」，更有網友將一系列的勸世圖拼起來好讓各網友自行分享到LINE上面。

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