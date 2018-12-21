15萬人一起嗨！看義大跨年煙火 免費接駁車12/31中午開駛

2018-12-21 17:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「2019紫耀義大．義起享樂 3D藝術跨年煙火秀」12月31日登場，估計有15萬人參加，當天中午12點起於永達技術學院仁武分校提供免費接駁專車及臨時停車場，義大客運全線照常行駛，散場時加開高鐵左營線，並將實施3階段交通管制。

去年有15萬人湧進義大世界看跨年煙火，今年跨年適逢連假第三天，預估車潮較多，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，12月31日中午12點至夜間11點40分，永達技術學院仁武分校開放臨時停車與接駁服務；1月1日凌晨0點15分起，可於義守大學旁戶外第一停車場搭乘免費接駁專車返回永達技術學院，永達技術學院水管路旁也有計程車招呼站。

而自行開車的人，必須注意有7個管制點，分成三階段管制，第一階段預計從晚上8點管制自小客車（含計程車）進場，機車則從晚上11點管制，若停車場提早客滿，管制時間亦會提前啟動；第二階段為散場管制，1月1日凌晨0點至凌晨1點只開放接駁車和機車離場；第三階段為凌晨1點開放自小客車離場。

車輛離場也有指定動線，停放於靠近義大遊樂世界的戶外第一、第二停車場的車輛，僅能由186甲線往大樹方向離開；停放於戶外第五停車場的車輛由186甲線往大社方向離場；其他停車場的車輛由義大二路離場。

義大客運12月31日依原班次時刻表正常行駛，並按定價收費，但活動散場時義大客運會加開高鐵左營線（8501），同樣於義守大學旁戶外第一停車場的轉運站搭乘，方便民眾搭乘客運返抵高鐵站，轉乘高雄捷運返家。詳細交通資訊可上活動官網查詢。

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