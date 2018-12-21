嘉義縣漁產淹水救助災民陳情 縣府：可複查或訴願

2018-12-21 16:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣0823水災漁業災害現金救助在12月發放，共3億1000多萬元，有部分救助案件有爭議，例如有養殖戶共同持分多筆同地號土地，但各自魚塭範圍錯綜複雜，審核後僅領到持分比例的救助金，經申訴協調後才領到應有補助金額，布袋鎮則有蔡姓養殖業者認為養殖的龍膽石斑有流失，但審查卻未過；嘉義縣政府說，對核發金額或審查結果有疑義，可向各鄉鎮市公所申請複查，或向縣府提出訴願。

布袋鎮民蔡枝才在新岑里養殖龍膽石斑，面積約5甲，他的兒子布袋鎮民代表蔡崇仕說，當時淹水造成養殖的龍膽石斑流向大海，但他們忙著搶救災害，沒有拍照，後來申請救助審查未過，他認為不公平，和布袋鎮代蔡石鵬等到鄉公所抗議；鎮公所則回應，此案已由縣府進行聯合勘查。

嘉義縣府回應，蔡某救助案，公所於災後勘查時認定未達救助標準，聯合勘查時調閱淹水區域圖，新岑里西側一帶魚塭經查並非水災統計淹水區域，未發現有溢堤及水產物流失跡象，因此整區判定受害程度未達20％以上；已請公所再洽陳情人釐清是否有水產物受災事證，若有受害程度達20％，得依救助辦法規定辦理救助事宜。

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