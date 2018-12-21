才剛下機！中國正妹超猛發文「想回歸台灣」被讚爆

2018-12-21 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕1名今（21）日抵達台灣桃園機場的中國正妹，在網路上針對交通方式發問，他在貼文中提到「想回歸台灣祖國」、「還是台灣自由多了」，網友們看到這篇貼文均表示超歡迎。

該名廣州正妹在臉書社團「爆廢公社」發文，開宗明義表示自己「是個想回歸台灣祖國」的中國人，來到台灣立刻發現使用網路不用翻牆，直呼台灣超自由，並提到自己即將前往台南市，向網友們請教「要怎麼去會比較方便？」、「是地鐵、巴士還是出租車比較好？」

貼文一出立刻獲得網友熱烈迴響，廣州正妹也了解近期內中國非洲豬瘟疫情嚴重，因此在回覆留言時立刻澄清自己沒有攜帶肉製品，並誇讚台灣安檢嚴格，對於我國言論自由，她認為「其實在網路上看到互相撕逼（吵架），對於彼此認同觀念的不認同，是一件很幸福的事」。

她寫道，在中國，「很多時候1個撕逼串（吵架文章）會直接被隱藏，連看都看不著，連自己內心的聲音都沒有出口，在監視體系底下，也不能講出自己真正想講的話，真實情況比你查到的資料還要誇張」，她也透露自己想要台灣國籍。

網友們看完貼文後，均感到相當驚喜，相繼留言指出「你可以找個人嫁過來 台灣一堆單身馬子狗」、「到台南迷路」、「相信有很多好心男士帶妳去」、「我覺得妳搬來台灣應該大家很歡迎」、「嫁過來沒煩惱」、「好吧，來我家住吧」、「歡迎來到台灣」。

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