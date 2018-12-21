明晚提前過耶誕！ 屏東演藝廳音樂燈光秀來了

2018-12-21 17:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府文化處將於明天（22日）晚上7時30分，在屏東演藝廳戶外廣場舉辦「光影屏安Yes!! 歌謠音樂會」，邀請藝文團體演出耶誕曲目，搭配精彩炫目的燈光秀，讓民眾提前感受耶誕節慶的歡樂氣氛。

屏東演藝廳匯聚各方藝文能量，除了推出國、內外優質表演節目，12月起打造藝術光環境，將戶外廣場點綴得美輪美奐，同時邀請藝術家以空拍畫面呈現演藝廳不同的美。

文化處表示，22日「光影屏安Yes!! 歌謠音樂會」演出團隊包含屏東愛樂室內樂團、Labee彼樂團、Tea Time人聲樂團以及阿緱囝仔人聲樂團，帶來多首耶誕相關歌曲，現場音樂會更搭配炫目奪人的燈光設計及動畫，讓整個演藝廳在特殊聲光效果下展現出屏東的藝文新活力，帶給觀眾不一樣的視覺與聽覺感官體驗。

此外，現場更有創意市集、各式輕食，以及打卡送好禮等活動，歡迎民眾一同穿上耶誕造型服飾，體驗屏東演藝廳從白天的靜雅到越夜越美麗的不同風情。

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