超商取火車票 皆可用QR code走自動匝門進出站

2018-12-21 16:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵自今年2月10日率先於17座車站，至少裝設1組QR code進出匝門設備後，陸續於全台68座擁有自動驗票匝門的車站安裝。台鐵局營運科長王文謙表示，68座車站共409道自動驗票閘門，皆已完成QR code感應裝置安裝，旅客即日起可持各大超商發售的車票，使用自動驗票匝門進出，不須再走人工通道，由台鐵員工蓋章驗票。

每日有超過60萬人次搭乘的台鐵，當中約有2萬多張是使用超商取票的車票，為讓旅客能持該票透過自動驗票匝門進出搭車，台鐵今年初開始建置QR code掃描裝置，目前全台409道自動驗票閘門皆已完成安裝，即日起旅客持各大超商領取的車票，只要將QR code條碼對準自動驗票閘門上感應區，即可進出站。

未來配合第四代票務系統個人票售票上線（預計明年3月）後，台鐵局後續將更新台鐵APP，開放旅客手機訂、購、取票服務，且同樣具備分票功能，一人購買多張票後，可透過APP分配給親朋好友；屆時旅客於手機上完成付款並取票後，進出站時只需將手機APP上顯示的QR code條碼對準自動驗票閘門感應區，同樣可享有進出站驗票作業完全自動化。

台鐵局提醒旅客，車票是有價證券，將乘車票上QR code條碼以翻拍、截圖、影印方式乘車，將視為無票乘車，需另行補票並加收50%票價；自行翻拍有價證券有涉及偽造文書、詐欺情況，台鐵將把旅客移送法辦。

第四代票務系統團體票系統最快明年1月7日上線，個人票系統預計3月7日上線，台鐵局表示，第四代票務系統上線後，訂多張票時，訂票就會得知座位有無相連，民眾不想電腦選位時也能自己選位。分段訂票可以有座位時，第四代票務系統能自己當旅客分段訂票，不需要再到櫃台請台鐵人員協助。

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