用琴聲撫慰受傷大象 這名男子7年不間斷「對象彈琴」

英國一名男子Paul Barton專門為大象演奏鋼琴。（路透社）

2018-12-21 16:55

〔影音新聞／綜合報導〕大家都知道對牛彈琴是什麼意思，但是「對象彈琴」又是什麼狀況呢？在泰國有一個專門為大象演奏鋼琴的人，而這件事他已經實行超過7年。

泰國的大象保護區「大象世界」，收容了超過30隻年老、受傷甚至是受虐的大象。英國鋼琴家巴頓（Paul Barton）在2011年來到這裡時，他就決定要用他的專長來為這些大象帶來一些心靈上的撫慰。他在得到園方許可之後，便定期將鋼琴搬到園區內，為大象們演奏巴哈、貝多芬、莫札特、舒伯特等音樂大師的作品。

而大象們似乎也相當喜歡他的鋼琴演奏，會主動圍到鋼琴邊，一邊專注的聆聽一邊跟著音樂搖擺，甚至隨著音樂發出叫聲，有些大象也會伸出鼻子碰觸琴鍵，彷彿要跟他一起演奏。巴頓會根據大象的反應調整曲目，因此他發現，根據年齡不同，大象喜歡的音樂也不同。例如年紀大的象喜歡較為和緩的音樂，年紀輕的象則比較喜歡節奏明快的音樂。同時他也發現大象們也有各自喜歡的音樂家，以一隻經常聽貝多芬的老象Romsai為例，當巴頓彈其他音樂家的作品時牠會轉身走掉，但當他又開始彈貝多芬時，牠又馬上走回來了。

巴頓表示當他在彈鋼琴時，會感受到一種與大象間難以形容的特殊連結，他也希望他做的這些事，能真的為這些身心受創的大象帶來撫慰。

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