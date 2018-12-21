南部大學校內水痘群聚感染 延遲通報挨罰

2018-12-21 16:08

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市某大學18名學生群聚感染水痘，校方延遲通報，疾管單位3次檢查未依規定防疫，依法裁罰6～30萬元。

市區診所本月通報高雄市疾病管制處（疾管處），某校於10月27日至12月14日共計2班13名學生出水痘疑似群聚感染，衛生局派員於12月14日、17日及20日到校調查疫情，發病班級學生持續到班，校方未監控體溫導致群聚規模擴增，12月19日再新增2班水痘個案，共計4班、18名學生經診斷罹患水痘。

疾管處長潘炤穎說，該校未依「學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」進行通報、防疫，已違反傳染病防治法第37、43條等相關規定裁處新台幣6至30萬元。

高雄市今年發生9起大專院校之傳染病群聚事件，其中，10月某私立大專院校師生罹流感破百例，未依規定消毒、防疫也遭罰款。

衛生局表示，水痘好發於冬季及早春，傳染力極強，可經皮膚接觸、空氣或飛沫、黏膜分泌物傳染，潛伏期約2至3週，自出疹前 5 天到水疱出現後5 天都有傳染力，疑似症狀者應配戴口罩就醫，不上班、不上課，經醫師評估無傳染力再返校。

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