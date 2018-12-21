看見台灣軟實力 台灣優良工藝品Yii進國際

2018-12-21 16:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國家工藝品牌Yii暨台灣優良工藝品授證典禮，今（21）日在台南新光三越西門店舉行，現場頒發證書及獎座，這次入選認證作品表現出創新、設計、人文、永續的特點，結合工藝之美，獲獎作品台南首站巡迴展出，讓大家看見台灣軟實力。

Yii品牌是國立台灣工藝研究發展中心於2008年創立，將台灣工藝結合設計，創造跨域附加價值並與國際對話，曾於義大利米蘭三年展中心、法國巴黎等國際精品展覽會中引領風騷，在歐洲時尚精品界打開品牌知名度。

工藝中心主任許耿修表示，今年Yii又有生力軍加入，為凸顯品牌價值及強化防偽功能，經評選通過產品本中心授權使用品牌標章，並製作「國際精品身份證」，每件作品擁有獨一編號、標籤掃描（內容包括品牌介紹、認證履歷、產品說明等），保障收藏者購買權宜，提高品牌價值。

許耿修表示，這5年來授證頒獎典禮移師台南舉行，與文化首都城市相得益彰，同時也整合產業與公部門的能量，延續Yii品牌發光發熱。

今年Yii品牌由218組參選產品，經過各階段審查，徵選出17組作品納入品牌家族新品；台灣優良工藝品徵集由270組產品，入選產品28組，再由其中選出4項特別獎。

「美質獎」-紛飛掛飾，呈現漸層櫻花美感，增加空間氛圍。「時尚獎」-傾心，利用片狀鋼板與半球做組合，基底以台灣原木相思木，方圓剛柔的搭配。「機能獎」-桌景，以山稜線為創作意象，大膽俐落的設計克服陶瓷製作限制，化作文具與首飾收納架。「造形獎」-逸Ⅱ│LeisureⅡ茶具組，設計發想於南投日月潭湖景，十分優雅。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/