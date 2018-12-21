台灣茶鄉國際發光！新北這裡獲選全球百大綠色旅遊地

2018-12-21 16:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣旅遊界傳出喜訊，充滿茶鄉風情的新北市「坪林區」獲選為「2018全球百大綠色旅遊目的地」（The 2018 TOP 100 Green Destination），新北市觀光旅遊局與坪林區公所首次推動坪林區參賽，即獲選為全球百大，坪林自然人文魅力與在地民眾的生態保育成果受肯定，預計將在2019年3月6日於德國柏林舉辦的國際旅遊展（ITB）頒發獎項。

觀旅局專門委員陳靜芳說，全球百大綠色旅遊目的地選拔，由總部設在荷蘭的綠色旅遊目的地基金會主辦，今年為第4年舉辦選拔，參賽國家地區逐年增加，除為遵循聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDG）發展旅遊事業，更宣示邁向永續旅遊的決心，在社會與經濟、文化保存與傳承、生態環境3層面取得平衡，讓旅遊產業鏈一起往永續發展方向前進。

坪林區以茶鄉聞名，在翡翠水庫上游的水源保護區位，未受山林開發破壞，青山綠水成為孕育優質茶葉的搖籃，世外桃源的坪林更像是大台北地區的後花園，擁有優良的自然條件，坪林區公所投入低碳旅遊發展多年，加上坪林茶園製茶功夫一流，全國條型製茶技術競賽中新北8連霸，其中6年為坪林茶師獲得。

觀旅局持續在坪林推動小旅行，規劃自由行或團體套裝行程在坪林賞日出、河邊野餐享受茶食或體驗採茶，在旅遊過程中用享用在地食材、使用可重複性餐具等友善環境方式讓綠色旅遊的模式深植遊客心中，同時在茶事體驗過程中深度了解茶產業與坪林在地特色。

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