苗市玉清宮拜拜吃紅單陳情會勘 決議「維持原標線」

2018-12-21 15:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市玉清宮近來交通檢舉達人「出沒」，不少拜拜信眾吃上紅單，向廟方申訴，廟方也認為廟前道路雙黃線標線不合理，向主管機關苗栗市公所反映，公所今天邀集相關單位會勘，考量行車安全及標線劃設規定，決議維持不變。

苗栗市公所工務課今天邀集苗栗縣政府工務處交通規劃科、苗栗警分局交通組等人員，與玉清宮總幹事何天貴，於廟前會勘。何天貴強調，他支持用路人遵守交通規則、標線，但廟前道路狹窄，盼能將雙黃線改為虛線。

何天貴說，尤其信眾並非故意要違規跨越道路雙黃線，卻遭檢舉達人盯上，拜拜吃上紅單，信眾心理當然不舒服，紛紛向廟方申訴，讓廟方困擾不已。

公所工務課則說，依據道路標線劃設規定，路口前20公尺，為雙黃線，目的在於避免車輛於進入口前，跨越對向車道，維持路口通行安全；因玉清宮前左、右不到20公尺的距離，各有1個路口，因此廟前劃設雙黃線。工務課認為，基於行車安全及標線劃設規定，維持原雙黃線標線。

縣府工務處交通規劃科表示，廟前道路主管機關為市公所，尊重公所權處。警方表示，他們依規定受理檢舉案件，查證交通違規屬實，須依法開單。

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