金山豐漁市民活動中心 吃湯圓後啟用

2018-12-21 15:12

〔記者俞肇福／新北報導〕座落於金山區水尾漁港旁的金山豐漁市民活動中心，因為是海砂屋且耐震度不足，市府於去年1月拆除重建，今天由市長朱立倫與里長共同剪綵啟用，現場還準備了熱呼呼的湯圓，與在地鄉親一同歡喜入厝。

豐漁市民活動中心拆除後，透過參與式預算的提案，由市民投票決定打造全新的豐漁市民活動中心，建築採輕鋼構工法興建，浪板質地建材及拿鐵配色的簡約線條，不但為北海岸帶來新的景觀視覺，更達到「節能、減廢、自然」的循環經濟目標。

民政局長江俊霆表示，豐漁市民活動中心附近就是景致優美的水尾漁港，登上2樓露臺即可賞無敵海景，步行也只要5分鐘就可抵達，對面還有免費的豐漁社區溫泉浴室，讓身心獲得完全的放鬆；活動中心啟用後可嘉惠豐漁里、磺港里、大同里、和平里、五湖里、金美里及美田里等7里約16000位民眾。

江俊霆說，豐漁市民活動中心總面積約73坪2層樓，總經費約870萬餘元，1樓採開放式多功能活動空間，可做為集會、研習使用，2樓除了露臺上可遠眺壯闊海景，還設置銀髮族俱樂部，配有卡拉OK及電視，並設有電梯便利老人家及行動不便者進出，可說是用途多元。

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