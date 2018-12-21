產業小道行走10多年 疑遭學生「尿襲」廠方氣封路

2018-12-21 15:19

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市楊梅區一處工廠，因廠區道路與梅獅路一段連結，十多年來開放給民眾行走抄近路，不料近期疑遭附近夜校生惡搞，在廠房周圍「尿襲」，氣得業主擺設紐澤西護欄封路，並張貼公告表示30日起將全面封閉，未來行人將無法通過。

這間工廠專門製造空氣污染設備、承辦風管工程等，因倉儲空間有限，廠房外都會擺設待出貨的設備與機具，業主表示，因長期遭人隨地便溺，甚至刻意將尿液注入產品內，菸蒂、垃圾也被人隨意棄置，實在不堪其擾，決定封閉私人產業道路。

當地仁美里民說，這條小道長約10多米、寬5米左右，可連結通往學校的幼獅路一段28巷6弄及永平路，家長常行經此路到校接送，附近居民也常抄近路到梅獅路一段，10多年來與廠方相安無事，想不到說封就封，令人無奈。

封路消息一出，居民將消息分享至地方性臉書社團，旋即引起討論，有人向學校檢舉，希望透過懲處平息廠方怒氣，還給地方原有的通行權利；校方接獲檢舉即召開調查，經調閱監視器發現，畫面中確實有夜校生到廠房附近，但卻沒有「尿襲」行為，強調會加強宣導管教，呼籲學生應注意校外行為，勿造成他人困擾。

楊梅區公所表示，廠方封閉路段確實為私人產業，且不屬既成道路，替代路線只需繞行兩分鐘、距離一百公尺許，加上該路段未經公部門鋪設或養護，因此不須提出申請封路，公所也無權介入。

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