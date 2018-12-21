失智爺奶創作暨書信展 失智長輩展現創意

2018-12-21 15:12

〔記者張軒哲／台中報導〕永信社會福利基金會即日起至明年1月20日，在清水區巴布拉咖啡館舉辦失智爺奶創作暨書信展，由永信心佳家屋、小規模多機能、日間照顧的失智長者，一年來參與生活美學，完成以線飾框織、纏繞色板、網編燈飾、貓球彩柱、編織綠藝、暖暖圍巾等30餘件作品為展覽主軸，讓觀者為之驚艷，稱讚阿公阿嬤想像力豐富。

永信社會福利基金會執行長趙明明說，失智家庭常面對困擾的是難以與長輩溝通，不管是語言或非語言的，都無法與失智長輩有好的溝通，長輩活在自己的世界中。加上因失智發生的精神行為症狀讓照顧工作更繁重，家人除了承受無法言喻的照顧壓力，彼此間的情感聯繫也開始亮起紅燈。

去年12月邀請家屬們寫信給長者，並將書信放在時空膠囊內，埋在後院。在今年5月邀請家屋長者們，一同至後院開挖時空膠囊的書信，在家屬座談會由工作人員代唸書信來代替開不了口的話語，抒發彼此心中的愛。

此次展覽展是從長者的美學創作展及家屬的書信展來重建親子關係，紀錄家人對長輩們的感念與回憶。希望社會給予失智長者更多的肯定，讓他們能重新獲得接納與支持，進而提升社交能力。

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