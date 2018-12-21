低胸賣魚正妹年前顧攤 網友再暴動揪團「拜見未來岳父母」

2018-12-21 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕在彰化社頭市場賣魚的網紅「阿澎」劉芃芃，日前因一張穿著細肩帶背心賣魚的照片爆紅，更被網友封為「最美魚販」，紛紛揪團買魚。阿澎今天回到社頭市場賣魚，並透露過年前5天會回家幫忙。

《ETtoday》報導，阿澎今天一早在父親陪同下，穿著緊身T恤回到社頭市場幫忙。她解釋，彰化氣溫高，一忙起來真的會很熱，才會穿細肩帶背心賣魚，絕對不是故意要展露身材。阿澎更表示，過年前5天也會再到媽媽的魚攤幫忙，減輕家人負擔，讓網友再度暴動，揪團捧阿澎的場，順便「拜見未來岳父岳母」。

報導提到，阿澎這次回彰化魚攤幫忙，同樣受到許多婆婆媽媽青睞，認為她乖巧又孝順，阿澎也透露，自己若35歲以前還沒結婚，「媽媽一定會幫我安排相親」。

先前阿澎因一張賣魚照爆紅，卻被網友起底貼文是疑似是阿澎熟識的友人「自導自演」，不過鄉民紛紛對此抱持正面態度，不太介意的說「有辦法增加曝光度和找工作的，都是好經紀人」、「其實大家心照不宣吧，反正有得看就好」。

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