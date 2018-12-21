國光國小師生走進435特區 與藝術家一同發揮創客精神

國光國小師生走訪板橋435 藝術園區。（記者翁聿煌攝）

2018-12-21 14:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市板橋區國光國小今天與鄰近435藝文特區藝術家合作，共同舉辦「課堂外的藝術聚落探險之旅」活動，國光國小校長李水德說，盼能以「藝術培養皿」為核心概念，開展、串連2018年度藝術家工作室結合鄰近國光國小、板橋中正里社區進行藝術交流。

教務主任蘇子鈞說，活動前藝術家們和國光國小藝術人文授課教師開會充分討論，為國光國小學童依據不同年齡學習階段設計課程，安排國光國小學童走進藝術家工作室，直接與藝術家有約進行互動對話，了解藝術創作的過程和思維，再由藝術家親自指導學生結合多元藝術創作媒材版畫拓印/木片拼貼/幾何線條進行創作，讓孩子從動手做的創客體驗中與生活情境脈絡緊密結合，讓學生學習產生意義，打造終身學習和創意發想。

中正里長林煌益大力促成此次活動，他指出，藉由里內的435藝術特區場域資源，讓社區藝術美感的總體營造活化，更讓社區的孩子能夠在體驗中將知識轉化為能力，透過孩子回家後和父母分享藝術美感的創作，了解社區資源並且提升社區的藝文氣息。」

蘇子鈞說，校方未來也會邀請板橋435藝文特區的藝術家走進學校，協助打造國光成為藝術展演社區學習中心，將藝術人文教育推向社區、學校及親子。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/