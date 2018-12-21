第2屆堉璘台灣奉獻獎 瑪利亞創辦人莊宏達獲3千萬元

2018-12-21 14:59

〔記者林曉雲／台北報導〕第2屆堉璘台灣奉獻獎今天揭曉，照護重度身障者30年的瑪利亞基金會創辦人莊宏達獲得3千萬元獎金，莊宏達原為小兒科醫師，在台灣從事身心障礙者照護長達30多年，迄今與瑪利亞基金會團隊服務國內身心障礙程度最嚴重的孩子已達3743人，並無私分享照護經驗，協助離島培植早療團隊，真正體現「重視每一個生命」的教育理念，基金會盼因此喚起社會大眾重視每個生命與台灣發展遲緩及身心障礙族群的照護與教育。

「堉璘台灣奉獻獎」由「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」與「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」主辦，是台灣目前非學術類獎項中獎金最高的獎項，自2017年開始，每年辦理一次，今年收到個人及團體總計262件報名，最後由各界賢達組成的遴選委員會選出得獎人。

基金會執行長林鴻男致詞表示，其父親林堉璘基於取之於社會、用之於社會的理念，成立公益信託基金會，面對公益事業，不僅是做好事，更要把好的事做對，回首設立公益信託3年，由其父親一手催生，首屆得主劉民河牧師，基金會3千萬元的獎金支持，不及於他的付出，得獎後又額外再協助180個戒毒者，「一個鼓勵能成就更大的善的力量」，未來基金會除了持續尋找為台灣奉獻的故事，也會主動投入教育公益事業中，為台灣努力。

遴選委員會代表吳靜吉教授表示，台灣奉獻獎是獎勵能讓台灣變成更美好地方的個人及團隊，因此委員會把教育從學校和教室拉開，凡改變人的心情和行為的工作即為教育。

莊宏達醫師默默付出，這次是由瑪利亞基金會團隊為他報名，而他所以答應受推薦報名，是希望以3千萬元獎金協助籌建「極重多障綜合服務大樓」。他表示，以瑪利亞專業能量，加上擴增空間與完善相關設備，這棟大樓將成為台灣極重多障之服務典範，帶領國內照護機構一起成長，並可提升近50％以上極重多障族群的照護量、提供重度障礙的寶寶極早期療育，降低發展遲緩比率及未來的照護成本，成為更多有極重度障礙孩子的家庭、一個強而有力的後盾。

莊宏達也表示，除了給予極重度障礙孩子身體的照顧外，孩子也對自己有祈願和尊嚴，愛是基金會的精神，從被服務的孩子身上看到單純和善良，其實每個人都有缺陷，而愛亦是每個人生命中的課題。基金會有數百位老師和社工師、教職員，身為天主教基督徒，他不能忘記耶穌說「要愛你的近人」，雖然他不能去非洲或印度加爾各答，但他在身旁社區發現身障者的需要，也是他的非洲和加爾各答，可以回應耶穌愛近人的邀請。

莊宏達表示，愛不僅不能有所傷害，更要藉行動，讓近人由有所缺陷而進入圓滿，樂於助人是台灣民風，瑪利亞的樂於助人只是其中一環，大家都樂於付出，每個人都可以有無私奉獻，以愛的行動成就生命的圓滿，連小學生都可做到，他邀請大家把愛的行動作為日常生活的方式。

今年另增設3個「堉璘台灣奉獻之鼓勵獎」，各頒贈300萬元，得主為天主教善牧社會福利基金會、新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、生態攝影家劉燕明。

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