鳳一戶政好禮大放送 鼓勵新人提前辦理結婚登記

2018-12-21 14:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區第一戶政事務所因應今年底結婚旺季到來，加上元旦四天連假，戶所呼籲新人們於12月26日至28日提前三個辦公日來戶所辦理結婚登記，就能獲得精美結婚賀禮，也能完整利用連假度蜜月。

鳳一戶所主任歐敏信表示，今年元旦跨年有四天連假，又適逢今年底結婚旺季，新人們想要辦理結婚登記，又想要完整利用連假四天，享受新婚後第一個甜蜜假期，為了鼓勵民眾提早申辦，特別規劃「2019愛你依舊珍愛一生跨年結婚登記系列活動」。

歐敏信指出，新人們想要登記今年12月29日至明年1月1日結婚生效，可於12月26日至12月28日來鳳一戶所辦理結婚登記，並指定結婚生效日，還能獲得限量50份的精美結婚賀禮，讓民眾提早辦理結婚登記，也能享受元旦完整連假假期。

鳳一戶所並於12月24日至明年1月1日舉辦「愛你依舊結婚相片大募集臉書活動」，民眾只要臉書搜尋「F1好時候」，在活動貼文下上傳自己或家人或父母的結婚照並標記一名好友，就有機會獲得限量5份的「你好幸福禮盒」1個，歡迎民眾踴躍參加「2019愛你依舊 珍愛一生跨年結婚登記系列活動」，詳情請洽7429784轉212陳小姐詢問。

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