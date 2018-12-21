台中花博不一樣 花博CEO形容：博、雅

2018-12-21 14:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博開幕不到2個月，就吸引近300萬人入園，儼然成了「最強吸票機」。花博營運總部執行長郭坤明今天說，台中花博很不一樣，可用「博雅」形容，除可欣賞到結合農業、科技、人文的「博」，並顛覆過去對花海的艷麗印象，而以「雅緻」呈現園區景觀，讓遊客不僅看到美麗風景，也能學到知識。

郭坤明說，市長林佳龍一直希望讓人們看見花博不一樣的面貌，因此市府將花博結合農業、科技、人文、花藝創意等元素，例如到后里馬場園區花舞館可看見台灣的花藝技術，到外埔園區智農館、樂農館可看見農業故事，要超出大家對艷麗花海的想像。

他又說，整體花博可用「博雅」形容，看花博不一定要看一堆又大、又紅、又美的花，但若在欣賞雅緻景色的同時，還能學習到農業、科技等知識，將更富有意義。

其中，「博」就是融入在地文化，並將台灣花卉、農業及科技等推廣出去；「雅」就是運用雅緻的方式展演。不單是走馬看花、打卡而已，更富含了多元的教育意涵，讓人或多或少帶回一點東西，並期盼提升台灣的旅遊型態。

郭坤明指出，透過台中花博，將有許多資產被保留下來，例如新闢聯外道路，把大甲溪兩側連結起來，將可帶動地方發展；馬場園區的花馬道將后豐鐵馬道及后里火車站連結起來，馬場也因花博而活化；森林園區將透過擴大后里都市計畫，與后里生活圈融為一體，留給當地更棒的永續基地。

外埔園區2020年將舉辦世界蘭花會議，並可作為中台灣農業創新基地，利用花博場地的溫室及周邊農地，建立一個農產品集散場地；葫蘆墩公園可成更精緻化的市區公園，讓市民擁有更良好的休閒場地。這些花博場地都有永續利用價值，不會被浪費掉，更符合花博的永續精神。

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