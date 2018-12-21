一定要得獎？「肉多多」火鍋店遭爆要員工變相灌票

2018-12-21 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖火鍋品牌「肉多多」遭員工爆料，公司為了在人力銀行所舉辦的「2018最感人工作貢獻獎」比賽中獲獎，竟天天盯著員工上網投票，倘若未投票，公司甚至祭出記過處分，讓員工大呼受不了。

綜合媒體報導，「肉多多」以《練就餐飲後場基本工 廚務長不忘大力提攜後進》這支影片，參加1111人力銀行「2018最感人工作貢獻獎」中餐飲服務類別的選拔，但卻遭員工指控公司強迫投票，員工表示，在每天晚上10時左右若尚未投票，公司就會傳LINE，或打電話通知他們要投票，控訴公司該做法是「變相灌票」！

《蘋果》報導，爆料員工稱，一開始沒什麼人投票，因此公司就訂下規矩，要每位員工天天都必須投票，逾時不候，以誠實為原則，沒投票者會開一張輔導單，累計到10張者就離職，倘若不誠實被抓到者最少將會記一支大過。

《東森新聞》報導，對此指控，「肉多多」公司出面回應，表示傳Line及電話僅為「提醒」，並不會有相關處罰；「肉多多」餐廳內有名徐姓經理向《蘋果》表示，LINE只是提醒，沒投票不一定會真的收到輔導單，但餐廳規矩是真的有集滿15張輔導單就需離職的規定。

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