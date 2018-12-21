別怕！彰縣啟動未登記工廠掃街調查 目的只為…

2018-12-21 14:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣究竟有多少未登記工廠？10年前，經濟部全國普查約有6200多家，事隔10年數據已不合時宜，為了解境內產業群聚和營運狀況，縣府今年重新啟動產業群聚現況調查計畫，針對全縣未登記工廠全面調查，調查結果將作為施政參考和日後納管輔導。

經濟暨綠能發展處副處長王盟貴表示，這項工廠輔導訪查計畫由縣府編列預算執行，訪查時間從今年2月1日到明年7月31日，縣府會拿訪查結果進一步分析數據，歸納出最新的調查報告，包括全縣未登記工廠高密度群聚概況、低密度分佈情況，以及未登記工廠營運內容、營運狀況，還有合法和未合法、有臨登和未臨登的工廠總和家數。

王盟貴指出，經濟部長沈榮津已在立法院經濟委員會答詢立委質詢時，表明最快下會期提出「工廠管理輔導法修正草案」，工廠在105年前就有且無公安、無污染疑慮，且合法繳稅，在完成修法後將全面納管輔導，如此一來，這次縣府進行工廠輔導訪查計畫的數據，將可作為經濟部輔導農地工廠納管的依據。

訪查作業進行中，訪查人員大街小巷掃街訪查，有業者擔心資料變相成課稅來源，怕訪查人員找上門，經訪查人員表明會對資料保密，不會用在課稅用途，業者才願配合。

根據經綠處最新統計資料，全縣合法登記工廠共9101家、臨登1562家、高污染曾受罰或遭檢舉的列管工廠1005家，臨登工廠執照將於109年6月到期，工廠管理輔導法修法後，臨登執照到期將可再延長輔導，列管工廠和未登記工廠未來修法完成後，若符合經濟部提出無公安、無污染、合法繳稅的3要件，將來也可望納管，爭取合法經營。

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